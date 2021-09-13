Что известно об отравлении в доме на Совхозной улице в Москве

По одной из версий, жильцы могли отравиться арбузами

Уже четвертые сутки в столице пытаются разобраться в причинах массового отравления в жилом доме на Совхозной улице. По последним данным, почти 10 человек оказались в больнице, двое из них скончались. Опечатан соседний супермаркет, якобы причиной недомогания могли стать некачественные арбузы, но среди пострадавших и те, кто не употреблял их в пищу. Теперь заговорили о следах этиленгликоля.

Этот магазин на Совхозной улице местные жители, по-прежнему, обходят стороной (см. видео). Именно здесь были куплены арбузы, на которые в первую очередь пали подозрения после того, как отравились два человека. Напомним, женщину и ее внучку госпитализировали в прошлую пятницу с признаками отравления, спасти их не удалось. Сегодня утром появилась информация, что в крови погибших якобы нашли следы этиленгликоля. Он используется в производстве антифризов и тормозных жидкостей. По словам специалистов, попадание этого ядовитого вещества в организм может привести к летальному исходу.

На всякий случай сеть супермаркетов сняла с продажи всю партию товара, но известно, что уже успели продать около 73 тонн. В субботу госпитализировали еще нескольких человек. Возможно, химикаты могли попасть на продукты во время дезинфекции, которую проводили накануне в торговом зале. Сейчас магазин опечатан, а все подъезды в доме отцеплены полицейскими. Зайти туда могут только жильцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В доме, где жили пострадавшие и находится сам магазин, криминалисты изъяли всю еду. Полицейские обошли квартиры, а специалисты взяли пробы воды и воздуха, а также проверили коммуникации в подвале.

В магазине по-прежнему идет ремонт. Поэтому среди прочих рассматривается версия, что некачественные стройматериалы могли каким-то образом попасть на продукты и стать причиной отравления. Кроме того, появилась информация, что в доме, где отравились люди, работал отель. Там находится сауна, и местные жители ранее жаловались на антисанитарию. Тем не менее, официальных заявлений о том, что именно могло послужить причиной госпитализации до сих пор нет. В Роспотребнадзоре объявили о начале эпидемиологического расследования, а уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обещала взять ситуацию на контроль.

Александр Петров, Игорь Константинов, "ТВ Центр".

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