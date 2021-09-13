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Велотрасса соединит Москву и Петербург до 2027 года

15:17
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Какие еще города соединит проект?

От Москвы до Санкт-Петербурга на велосипеде! В Яхроме запущен пилотный участок уникальной туристической трассы. Это живописная дорога длиной в 20 километров, которая проходит вдали от автомобильных магистралей. Опробовать новый маршрут приехали любители двухколесного транспорта со всей страны.
Открыт первый участок велотрассы Москва-Петербург

Прокатиться первыми по этой велодорожке приехали сотни велосипедистов. Большинство из них в подмосковную Яхрому привело любопытство. Это ведь первый туристический веломаршрут. То есть можно не только ехать с ветерком вдали от оживлённых трасс, но ещё и любоваться местными достопримечательностями.

Увидеть уникальный для России проект собрались велосипедисты не только из Москвы и Подмосковья. Павел специально приехал из Санкт-Петербурга, чтобы первым прокатиться по обновлённой трассе и рассказать о ней друзьям. Раньше путешествовать между двумя столицами молодому человеку приходилось по автомобильным шоссе. А тут появится возможность не только комфортно кататься, но ещё и любоваться просторами.

"Акцент делался не только на то, чтобы просто доехать от одной точки до какой-то следующей точки ночлега, но при этом проехать через места интересные для туристов достопримечательности. И в этом плане этот маршрут, когда он будет полностью реализован, я думаю, что он будет очень востребованным", - рассказал Павел Хусу.

Велосипедисты смогут увидеть Тверь, Торжок, Старую Руссу и Великий Новгород. Ну и, конечно, Московскую область - по ней пройдет 137 километров.

Эта дорога станет первым веломаршрутом между российскими городами. От Москвы и до Санкт-Петербурга трасса шириной три метра будет петлять между самыми живописными и культурно-значимыми местами. В городах она будет асфальтированной, в природно-охраняемых участках - гравийной. И общая протяжённость маршрута составит больше тысячи километров.

Дорога пройдёт по четырём областям и двум субъектам федерации. Пока открыт 20-километровый участок от шлюза №3 на канале имени Москвы в Яхроме и до причала "Ударная" за Дмитровом. Это фрагмент первого этапа велотрассы Москва-Санкт-Петербург, который будет завершён до конца этого года, когда достроят еще 56 километров. Полностью соединить две столицы велодорожкой планируется в течение 5 лет.

Илья Данильцев, Станислав Чубин и Владислав Карташов, "ТВ Центр".

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