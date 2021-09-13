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Мишустин поддержал отмену обязательного техосмотра

13:16
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Соответствующий законопроект внесут в Думу до конца недели

Российское правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей. С таким заявлением в понедельник, 13 сентября, выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
В России отменили обязательный техосмотр для ОСАГО

Глава кабмина отметил, что на практике автолюбители активно следят за собственной безопасностью, поэтому будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин уточнил, что законопроект об изменении процедуры техосмотра находится на разработке. Ожидается, что его внесут на рассмотрение Госдумы уже на текущей неделе. Вице-премьер подчеркнул, что техобслуживание машин слабо коррелирует с количеством происшествий на дорогах. Это подтвердили исследования с участием специалистов МВД, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества.

По словам Хуснуллина, внесение поправок в законодательство позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автовладельцы, с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год, сообщает РИА Новости.

Отменить обязательный техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц предложила "Единая Россия", рассказал 8 сентября секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В случае принятия поправок проходить техосмотр придется только при смене владельца, если машина старше четырех лет, для остальных процедура станет добровольной. При этом для коммерческого транспорта ТО все равно останется обязательным.

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