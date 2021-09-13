ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин вручил государственные награды победителям Паралимпиады

12:35
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации, отметил президент

Президент России Владимир Путин вновь поздравил победителей летних Паралимпийских игр, прошедших в Токио, на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Путин: российские спортсмены должны вернуться на международные турниры к 2023 году

Глава государства подчеркнул, что медали российских паралимпийцев заработаны выдающимися спортивными достижениями, упорством, настойчивостью и мужеством, которые служат примером для миллионов людей.

Путин напомнил, что главная миссия паралимпийца — совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Зримым воплощением этой миссии стала российская команда, выступления которой заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях и имеют уникальную воодушевляющую силу.

Российский лидер отметил, что о каждом из паралимпийцев можно рассказывать долго, их судьбы достойны и экранизации, и книги. Владимир Путин еще раз поблагодарил атлетов за упорство и неизменно победный настрой, окрыляющий всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте Кремля.

На Летних Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Это обеспечило России четвертое место в неформальном медальном зачете, после Китая, Великобритании и США.

По количеству наград высшего достоинства российские паралимпийцы повторили свой рекорд 2012 года. Прежде 36 золотых медалей Паралимпиады нашим атлетам удавалось завоевать только на Играх в Лондоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин награждает паралимпийцев
Владимир Путин награждает паралимпийцев
Церемония награждения паралимпийцев
Церемония награждения паралимпийцев
Владимир Путин награждает паралимпийцев
Владимир Путин награждает паралимпийцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.