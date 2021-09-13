Путин вручил государственные награды победителям Паралимпиады

Судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации, отметил президент

Президент России Владимир Путин вновь поздравил победителей летних Паралимпийских игр, прошедших в Токио, на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что медали российских паралимпийцев заработаны выдающимися спортивными достижениями, упорством, настойчивостью и мужеством, которые служат примером для миллионов людей.

Путин напомнил, что главная миссия паралимпийца — совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Зримым воплощением этой миссии стала российская команда, выступления которой заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях и имеют уникальную воодушевляющую силу.

Российский лидер отметил, что о каждом из паралимпийцев можно рассказывать долго, их судьбы достойны и экранизации, и книги. Владимир Путин еще раз поблагодарил атлетов за упорство и неизменно победный настрой, окрыляющий всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте Кремля.

На Летних Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Это обеспечило России четвертое место в неформальном медальном зачете, после Китая, Великобритании и США.

По количеству наград высшего достоинства российские паралимпийцы повторили свой рекорд 2012 года. Прежде 36 золотых медалей Паралимпиады нашим атлетам удавалось завоевать только на Играх в Лондоне.

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