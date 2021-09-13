Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В салоне были украинцы

Россиян в туристическом автобусе, который попал в ДТП в Турции, предварительно не было.

Об этом РИА Новости сообщили в дорожной полиции провинции Мугла.

"По данным, которые мы все еще получаем, все туристы - граждане Украины. Однако точная информация будет позже", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на юго-западе Турции 13 сентября. В провинции Мугла туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус со школьниками и перевернулся. Один человек погиб, 49 пострадали.

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