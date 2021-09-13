В Москве к пятнице похолодает до нуля градусов

В столицу идет холодный атмосферный фронт

Вечером в понедельник, 13 сентября в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет морозный арктический воздух.

Так, во вторник днем температура опустится сразу на 10 градусов - до 12-14. Ночи станут холоднее, к пятнице столбик термометра может опуститься до нуля градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

Все неделю погода будет стоять облачная, без осадков. С понедельника до среды в городе возможно усиление ветра с порывами 15 метров в секунду и выше, передает "Интерфакс".

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