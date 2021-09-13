Инопланетяне и ЦРУ: новую версию смерти Мэрилин Монро обсуждают на Западе

По официальным данным звезда приняла чрезмерную дозу снотворного

Британский писатель Ник Редферн опубликовал книгу "Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро", в которой предложил альтернативную версию кончины голливудской дивы.

Согласно официальной версии, кинозвезда скончалась в августе 1962 года от смертельной дозы снотворного, которое Монро приняла самостоятельно.

Однако Редферн убежден: икону Голливуда убили, поскольку она стала представлять угрозу национальной безопасности. А виной всему оказались романы Монро с президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом.

Писатель полагает, что во время интрижек с сильными мира сего Мэрилин Монро стало известно о крушении НЛО на территории Соединенных Штатов и странных телах, исследуемых на американских военных базах. Чтобы избежать утечки государственной тайны, ЦРУ организовало убийство актрисы и замаскировало его под самоубийство.

Никаких весомых подтверждений этой гипотезы нет. Однако Редферн не первый, кто выдвигает подобные теории о кончине одной из самых ярких актрис XX века, пишет The Sun.

Знаменитая актриса и спустя почти 60 лет после своей смерти продолжает будоражить умы. Платье, в котором звезда выступила с песней на праздновании дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди, продали с аукциона за пять миллионов долларов.

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