"Было очень хорошо": МакSим рассказала об ощущениях в коме

Страх смерти не возникал, уверяет певица

Певица МакSим, которая долгое время балансировала на грани жизни и смерти из-за поражения легких, поделилась ощущениями, пережитыми ею в коматозном состоянии.

Как отметила звезда, имелось четкое осознание того, что она находится в иной реальности, а ее настоящая жизнь менее реальна. При этом ощущения были приятными, певица чувствовала себя в полете и ей было хорошо.

По словам МакSим, в коме она ощущала принятие и спокойствие, а страха смерти не возникло. При этом "было хорошо от мысли, что я умираю". Делясь этими переживаниями, знаменитость выразила недоумение, поскольку в жизни она "позитивный человек".

В коме ей снился голос батюшки, который сказал, что дорога на небеса закрыта. Певица во сне якобы спустилась в какую-то кабину, где царила зима и люди обливались холодной водой. Они стали поливать МакSим, однако холодно не было, звезда смеялась. Затем она услышала фразу о том, что за нее молятся. В завершение сна кто-то пришел за артисткой и сказал, что с ней хотят проститься, рассказала МакSим в шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube.

МакSим ранее рассказала телеведущему Ивану Урганту, как ей удалось обмануть смерть. 38-летняя исполнительница уверяет, что на ней все заживает, как на собаке, в том числе благодаря переживаниям поклонников.

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