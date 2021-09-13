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В центре Москвы подстрелили рэпера "25/17" Андрея Бледного

13:22
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Лицо музыканта было все в крови

В центре Москвы ранили из травматического пистолета основателя группы "25/17", рэпера Андрея Бледного (настоящая фамилия – Позднухов).

Инцидент произошел вечером 12 сентября на Тверской улице. В полицию позвонила прохожая и рассказала, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета.

Пострадавшим оказался Бледный. Несмотря на то, что его лицо было все в крови, от госпитализации он отказался. Заявление рэпер писать не стал, сообщил источник РИА Новости.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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