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Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

13:50
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Вся страна помнит его гол в четвертьфинале ЧМ - 2018

Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу.

"С каждым разом все сложнее выступать на два фронта. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным", - цитирует Фернандеса пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Футболист отметил, что для него было честью носить футболку сборной России и что будет помнить этот период жизни. Тренер сборной России Валерий Карпин в курсе решения Фернандеса. Футболист поблагодарил его за поддержку и понимание.  

"Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду", - подчеркнул президент РФС Александр Дюков добавив, что гол футболиста в четвертьфинале чемпионата мира - 2018 вошел в историю.

Фернаднес – бразилец по происхождению. В 2016 году получил российское гражданство, а в 2017 дебютировал за сборную России по футболу. На счету у Фернандеса пять забитых голов, три ассиста в 33 матчах.

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