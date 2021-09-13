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Песков назвал темы возможной встречи Путина и Зеленского

13:51
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Обсуждать Крым и Донбасс Путин не собирается

Выполнение Украиной минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе.

"Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях", - заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным. Российский лидер в ответ говорил, что готов к переговорам, но если речь будет идти о двусторонних отношениях.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что украинский президент готов встретиться с Путиным в любое время, но говорить собирается о Крыме и неподконтрольных Киеву территориях. Учитывая позицию Москвы, украинская сторона не видит смысла в такой встрече.

"Так, а зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Не знаю. Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - сказал Никифоров.

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