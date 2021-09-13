Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

Президент сам принимает решение, как ему одеваться

Президент России Владимир Путин не обязан надевать военную форму на учения.

Это нигде не регламентировано, объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Шить отдельную форму для главы государства не планируется.

"Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, это не регламентировано, он не обязан носить форму", - сказал Песков.

Ожидается, что 13 сентября Путин посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

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