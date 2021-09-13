Мурашко призвал к единым подходам по теме ковид-паспортов

Важно избежать политизации этого вопроса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации, передает ТАСС.

"Ключевым параметром для взаимного признания сертификата должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - отметил глава Минздрава в ходе своего выступления на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По словам министра, российский офис ВОЗ демонстрирует высокое качество работы. Подготовленный Общеевропейской комиссией по устойчивому развитию и здравоохранению отчет в Минздраве считают актуальным.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от COVID-19 с Евросоюзом.

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