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Мурашко призвал к единым подходам по теме ковид-паспортов

14:15
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Важно избежать политизации этого вопроса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации, передает ТАСС.
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"Ключевым параметром для взаимного признания сертификата должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса", - отметил глава Минздрава в ходе своего выступления на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По словам министра, российский офис ВОЗ демонстрирует высокое качество работы. Подготовленный Общеевропейской комиссией по устойчивому развитию и здравоохранению отчет в Минздраве считают актуальным.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от COVID-19 с Евросоюзом.

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