Владимир Путин допустил возможность ухода на карантин

Песков пояснил, что глава государства говорил образно

Президент России Владимир Путин не исключил, что ему в скором времени придется уйти на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом глава государства рассказал в понедельник, 13 сентября, во время встречи с паралимпийцами в Кремле.

Общаясь с атлетами после церемонии вручения государственных наград, президент отметил, что врачи продолжают изучать коронавирусную инфекцию. Даже в окружении главы государства "проблемы возникают с этим ковидом", поэтому "надо разобраться, что там реально происходит".

Владимир Путин допустил, что ему "самому скоро на карантин придется", потому что вокруг болеет много людей.

Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер выразился образно, говоря о возможности ухода на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом. Никаких изменений в рабочем графике главы государства, связанных с COVID-19, на сегодняшний день нет, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин 13 сентября вновь поздравил победителей летних Паралимпийских игр, прошедших в Токио. Глава государства подчеркнул, что медали российских паралимпийцев заработаны выдающимися спортивными достижениями, упорством, настойчивостью и мужеством, которые служат примером для миллионов людей.

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