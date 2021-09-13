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Лавров: Чехия еще не проинформировала Россию о задержании россиянина

14:26
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Москва пока не понимает, что именно инкриминируется задержанному

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал сообщения о том, что в международном аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти.
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"Нет, нас пока, по крайней мере на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства России в Чехии и официальный запрос по линии следственного комитета", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам министра, Москва стремится понять, что именно инкриминируется гражданину. Лавров выразил надежду на то, что чешские власти будут строго следовать принципам законности.

Ранее появилась информация о том, что Франчетти задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

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