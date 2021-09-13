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NASA рассчитывает продлить эксплуатацию МКС

14:36
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Станция должна отвечать всем потребностям индустрии

Выступая на международной Гагаринской конференции, руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс сообщила, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции.
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"Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС еще как минимум на 10 лет, и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях", - сказала Людерс (цитата по ТАСС).

Она добавила, что NASA сотрудничает с партнерами по всему миру. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что МКС в полной мере отвечает потребностям индустрии.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС, чтобы сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

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