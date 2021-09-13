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В гостинице Новосибирска убили известного скульптора

14:46
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Возбуждено уголовное дело

В новосибирском отеле найден мертвым скульптор Игорь Самарин.

Инцидент произошел в отеле в отеле Marriott. Днем 10 сентября сотрудники правоохранительных органов нашли 33-летнего Самарина в номере с перерезанным горлом. Как сообщает местный портал NGS.RU, у скульптора была повреждена яремная вена.

"Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю", - рассказала сестра Самарина Анастасия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося, передает РИА Новости.

Самарин – автор мемориала героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову, бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.

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