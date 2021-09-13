В Щербинке открылась новая поликлиника для детей и взрослых

Лечебное заведение сможет принимать 750 пациентов за смену

В Щербинке на территории ТиНАО открылась новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как отметила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина, поликлиника отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Светлое современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров может за одну смену принять 500 взрослых и 250 детей.

Детская поликлиника находится в правом крыле нового здания, взрослая — в левом, для них оборудовали отдельные входы. Это сделано для того, чтобы потоки пациентов не пересекались.

В детской поликлинике будут принимать педиатры и профильные специалисты: офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Также открыто отделение здорового ребенка, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и вакцинации.

Во взрослом отделении будут вести прием терапевты и узкие специалисты: есть кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, инфекциониста и женская консультация.

Кроме того, для взрослых и детей будет работать отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом (МРТ). В отделении также установлены цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф. Для проведения ультразвуковой диагностики закуплено пять новых современных аппаратов УЗИ. Также начнет работу первое в Щербинке эндоскопическое отделение.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что еще 60 столичных поликлиник станут участниками масштабной программы модернизации. Такое заявление градоначальник сделал во время посещения детской поликлиники № 130 в Крылатском, которая открылась после капитального ремонта.

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