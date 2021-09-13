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Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию "Северного потока - 2"

14:56
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Рассмотрение может занять до четырех месяцев

Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Фите Вульф сообщил, что регулятор получил документы на сертификацию "Северного потока - 2" как независимого газотранспортного оператора.
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"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - отметил Вульф в беседе с "Интерфаксом".

Он уточнил, что речь пока идет лишь о сертификации газопровода, а не о его запуске. По словам Вульфа, если газопровод начнут эксплуатировать без сертификата от Bundesnetzagentur, могут последовать штрафы.

Ранее "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершено.

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