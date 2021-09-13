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На Украине завели шесть дел о покушении на Зеленского

15:05
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Об этом сообщили в СБУ

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины СБУ завела шесть уголовных дел о посягательстве на его жизнь, передает портал "Українськi Новини".
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"СБУ осуществляла досудебное расследование в четырех делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в двух делах по фактам угроз убийством, нанесения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса", - сказано в ответе Службы безопасности Украины на запрос.

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование после того, как на электронный адрес call-центра службы поступило сообщение с угрозами президенту. Как писали СМИ, звонивший рассказал, что слышал о намерениях совершить на Зеленского покушение.

Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. На посту он сменил Петра Порошенко.

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