Путин отказался подписать паспорт паралимпийца

С необычной просьбой обратился Андрей Николаев

Президент России Владимир Путин не стал подписывать паспорт спортсмена Андрея Николаева. Ранее серебряный призер Паралимпийских игр попросил главу государства сделать это.

Путин в понедельник провел встречу с российскими медалистами Паралимпиады в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время встречи спортсмен в шутку заметил: если Путин распишется, в России будут два таких паспорта - его собственный и личный документ президента.

"В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его!" - ответил глава государства на просьбу пловца (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин заявил, что ему, возможно, в скором времени придется уйти на карантин. В Кремле позже добавили, что пока изменений в графике президента нет.

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