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Путин отказался подписать паспорт паралимпийца

15:24
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

С необычной просьбой обратился Андрей Николаев

Президент России Владимир Путин не стал подписывать паспорт спортсмена Андрея Николаева. Ранее серебряный призер Паралимпийских игр попросил главу государства сделать это.
Владимир Путин допустил возможность ухода на карантин

Путин в понедельник провел встречу с российскими медалистами Паралимпиады в Токио. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время встречи спортсмен в шутку заметил: если Путин распишется, в России будут два таких паспорта - его собственный и личный документ президента.

"В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его!" - ответил глава государства на просьбу пловца (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин заявил, что ему, возможно, в скором времени придется уйти на карантин. В Кремле позже добавили, что пока изменений в графике президента нет.

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