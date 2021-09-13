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Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в ДЭГ

15:19
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Актер считает, что это удобно и безопасно

Народный артист России Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом он сообщил своим избирателям и поклонникам в видеоролике в социальных сетях.

"Я зарегистрировался на сайте госуслуги на дистанционное электронное голосование. Это удобно и безопасно, прежде всего. Мы все уже научились общаться с компьютерами, планшетами и телефонами. Заказываем себе такси, еду, билеты. Голосовать онлайн тоже удобно и, особенно отмечу, безопасно, не надо идти на избирательный участок и встречаться с другими людьми, вдруг они заболели", - сообщил Певцов.

В свою очередь, кандидат от "Зеленой Альтернативы" Михаил Вельмакин отметил, что в Европе практика дистанционного голосования существует, отлажена и не вызывает масштабных вопросов.

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