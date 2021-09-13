Академик Румянцев: расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения

Московская программа охватит 90% онкологических заболеваний

Как отметил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, расширение в 2022 году московской программы лекарственной терапии для онкологических пациентов поможет увеличить число выздоровевших.

"Лекарственная терапия лежит в основе лечения онкологических заболеваний у детей, но и для взрослых пациентов очень важно своевременно и в полном объеме получать необходимые препараты. Поэтому можно только приветствовать, что московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний", - объяснил академик.

Он добавил при этом, что важно в том числе создать механизм оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них необходимо включать в стандарты лечения онкологических больных.

Кроме того, Румянцев выделил работу московских патоморфологических лабораторий, которые проводят более 400 тысяч морфологических исследований и порядка 100 тысяч имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований в год.

Сегодня новый московский стандарт онкологической помощи обеспечивает преемственность ведения пациента на всех этапах - от постановки диагноза до лечения и реабилитации. Расширенная лекарственная терапию доступна пациентам с шестью онкологическими диагнозами - это рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, а также меланома. На эти новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в столице.

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