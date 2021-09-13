ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Академик Румянцев: расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения

15:24
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Московская программа охватит 90% онкологических заболеваний

Как отметил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, расширение в 2022 году московской программы лекарственной терапии для онкологических пациентов поможет увеличить число выздоровевших.
Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

"Лекарственная терапия лежит в основе лечения онкологических заболеваний у детей, но и для взрослых пациентов очень важно своевременно и в полном объеме получать необходимые препараты. Поэтому можно только приветствовать, что московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний", - объяснил академик.

Он добавил при этом, что важно в том числе создать механизм оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них необходимо включать в стандарты лечения онкологических больных.

Кроме того, Румянцев выделил работу московских патоморфологических лабораторий, которые проводят более 400 тысяч морфологических исследований и порядка 100 тысяч имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований в год.

Сегодня новый московский стандарт онкологической помощи обеспечивает преемственность ведения пациента на всех этапах - от постановки диагноза до лечения и реабилитации. Расширенная лекарственная терапию доступна пациентам с шестью онкологическими диагнозами - это рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, а также меланома. На эти новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Доктор Румянцев
Доктор Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.