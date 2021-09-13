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СК показал видео с подозреваемым в "арбузном" отравлении в Москве

17:22
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

В результате трагедии двое человек погибли

Следственный комитет России опубликовал видео с мужчиной, который подозревается в массовом "арбузном" отравлении в Москве. ТВЦ.RU публикует кадры СКР.

Дело о массовом отравлении арбузом в Москве обрастает новыми подробностями
СК завел дело после смертельного отравления арбузом в Москве

На видео 39-летний сотрудник частной компании выполняет дезинсекцию в магазине. В СК считают, что работы выполнялись с нарушением правил, что и привело к гибели людей. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти пожилой женщины и девочки является острое отравление химикатами.

В понедельник стало известно, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина "Магнит" в Москве обнаружены следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в доме на Совхозной не выявили опасных веществ, риски для жителей дома отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе в Москве произошла трагедия. Два человека – пожилая женщина и внучка – умерли в результате отравления. Предположительно, людям стало плохо после того, как они съели купленный в магазине арбуз.

Семье из дома на Совхозной улице стало плохо 10 сентября. Женщину и девочку госпитализировали, однако врачи не смогли спасти их жизнь.

Позже стало известно об отравлении еще нескольких человек. Все они соседи погибшей семьи и покупают продукты в одном магазине недалеко от дома. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". В сети "Магнит" также выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением.

Видео: дело о массовом отравлении арбузом в Москве обрастает новыми подробностями

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