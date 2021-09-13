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Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

15:47
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

В течение пяти дней тепло подадут во все дома столицы

В понедельник, 13 сентября, в жилых домах в Москве начнут включать отопление. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго".
Все дома и соцобъекты Москвы подготовлены к отопительному сезону

Градоначальник отметил, что в Москве установилось бабье лето с комфортной погодой, однако все быстро меняется. Уже с 14 сентября метеорологи обещают резкое похолодание. В связи с этим столичные власти приняли решение начать подачу тепла во всех социальные и культурные объекты, а также в жилой сектор.

Собянин подчеркнул, что вся система подготовлена к началу отопительного сезона. Это касается теплогенерации, магистральных сетей, водоснабжения, газоснабжения и внутренних домовых систем.

В течение следующих пяти дней "все объекты будут под теплом", цитирует мэра столицы АГН "Москва".

9 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях по соответствующим заявкам. Он напомнил, что первыми всегда подключают школы, детские сады, больницы и поликлиники.

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