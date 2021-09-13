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ООН: санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

15:55
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Талибы дали письменные гарантии по деятельности в этой сфере

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал, какими должны быть санкции международного сообщества в отношении Афганистана.
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"Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран - членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность", - подчеркнул Гриффитс (цитата по ТАСС).

Замгенсека ООН добавил, что организация получила от "Талибана" (запрещенное в России радикальное движение) письменные гарантии относительно работы в сфере оказания гуманитарной помощи.

По словам спикера, в настоящее время ООН наращивает возможности по оказанию гуманитарной помощи в Афганистане.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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