ООН: санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

Талибы дали письменные гарантии по деятельности в этой сфере

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал, какими должны быть санкции международного сообщества в отношении Афганистана.

"Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран - членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность", - подчеркнул Гриффитс (цитата по ТАСС).

Замгенсека ООН добавил, что организация получила от "Талибана" (запрещенное в России радикальное движение) письменные гарантии относительно работы в сфере оказания гуманитарной помощи.

По словам спикера, в настоящее время ООН наращивает возможности по оказанию гуманитарной помощи в Афганистане.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram