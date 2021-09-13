В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Это произошло на юго-западе столицы
В Москве на Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль сбил женщину с двумя детьми, сообщили в Telegram столичного департамента транспорта.
Уточняется, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сказано в сообщении.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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