В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Это произошло на юго-западе столицы

В Москве на Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль сбил женщину с двумя детьми, сообщили в Telegram столичного департамента транспорта.

Уточняется, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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