Полеты начнутся с 21 сентября

Россия возобновляет авиационное сообщение с 4 странами, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства со ссылкой на оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

"Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Увеличится и количество регулярных рейсов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом. Из тех городов, из которых ранее были возобновлены международные полеты, число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличивается с одного до трех.

Ранее в августе Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею.

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