Суд арестовал напавшего на девочку в Подмосковье мужчину

Инцидент произошел в минувшие выходные

Обвиняемый в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске арестован судом, передает РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

Инцидент произошел 11 сентября. Вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо 38-летний обвиняемый похитил у ребенка мобильный телефон, два раза ударив девочку ладонью по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбойном нападении и преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

На допросе мужчина сознался, что планировал надругаться над ребенком. Девочка позвала на помощь, происходящее заметили прохожие, нападавший испугался и сбежал.

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