ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал напавшего на девочку в Подмосковье мужчину

16:16
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Инцидент произошел в минувшие выходные

Обвиняемый в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске арестован судом, передает РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

Инцидент произошел 11 сентября. Вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо 38-летний обвиняемый похитил у ребенка мобильный телефон, два раза ударив девочку ладонью по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбойном нападении и преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

На допросе мужчина сознался, что планировал надругаться над ребенком. Девочка позвала на помощь, происходящее заметили прохожие, нападавший испугался и сбежал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция надевает наручники на задержанного
Полиция надевает наручники на задержанного
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.