Роспотребнадзор назвал возможную причину смертельного отравления в Москве

Были проведены специальные исследования

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о результатах исследований арбузов из квартиры отравившейся в столице семьи, а также из располагающегося рядом с домом магазина "Магнит".

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых", - сказано в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

В ведомстве при этом уточнили, что исследования проб воздуха в помещениях дома, а также воды из разводящей сети не показали никаких опасных для здоровья веществ.

"Риски для жителей дома отсутствуют", - сказано в тексте.

В пятницу были госпитализированы после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной женщина и несовершеннолетний ребенок. Они позже скончались в больнице. СМИ при этом писали о новых случаях отравления.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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