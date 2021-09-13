Роспотребнадзор назвал возможную причину смертельного отравления в Москве

Были проведены специальные исследования
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о результатах исследований арбузов из квартиры отравившейся в столице семьи, а также из располагающегося рядом с домом магазина "Магнит".
"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых", - сказано в сообщении, которое приводит "Интерфакс".
В ведомстве при этом уточнили, что исследования проб воздуха в помещениях дома, а также воды из разводящей сети не показали никаких опасных для здоровья веществ.
"Риски для жителей дома отсутствуют", - сказано в тексте.
В пятницу были госпитализированы после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной женщина и несовершеннолетний ребенок. Они позже скончались в больнице. СМИ при этом писали о новых случаях отравления.
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