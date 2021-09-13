СК раскрыл новые подробности массового отравления в Москве

В арбузе, которым отравилась семья, найдены следы средства для уничтожения насекомых

В арбузе, которым отравилась московская семья, найдены следы средства для уничтожения насекомых. Об этом заявили в Роспотребнадзоре после проведения лабораторных исследований. Сотрудник компании, который обрабатывал торговый зал, задержан. Напомню, 10 сентября главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело в связи с отравлением купленным в магазине арбузом. Женщина и ребенок скончались в больнице.

Совхозная, 16. Покупатели магазин в этом доме обходят стороной, внутри - только оперативники, которые проходят в помещение через служебный вход. Продуктами именно этого супермаркета отравились люди. Сначала одна семья - 15-летний подросток и ее бабушка погибли. Мама девушки до сих пор находится в реанимации. В течение выходных из одного жилого дома люди попадали в больницу со схожими симптомами отравления. Но общее у всех одно - продукты питания покупали в одном магазине.

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

Изучая записи камер видеонаблюдения, следственная группа обнаружила, что в торговом зале провели обработку от насекомых. Мужчина в спецодежде опрыскивал пол в непосредственной близости от стеллажа с фруктами. Как заявляли в руководстве супермаркета: дезинсекция — стандартная процедура, на продукты вещества не распыляются. Вещество для борьбы с насекомыми, найденное в арбузах — цигатрин. Оно попало на все продукты, которые были в этот момент на полках. Неслучайно у всех госпитализированных были схожие симптомы: нарушения дыхания, головная боль и судороги. За выходные, чтобы найти источник массового отравления, полицейские обошли все квартиры в доме, где находится магазин. У жильцов изъята вся еда, а специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха, а также проверили коммуникации в подвале. Никаких опасных для здоровья веществ они не обнаружили. По их данным, сейчас риски для жизни людей отсутствуют.

В понедельник задержан первый подозреваемый по уголовному делу об отравлении арбузом.

"Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре. В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается", - сообщили в СКР.

На этом видео именно он, не закрыв фрукты, обрабатывает их ядом от насекомых. Мужчина задержан в рамках уголовного дела по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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