В аварии на шахте в Китае погибли 20 человек

Поисково-спасательная операция продолжалась почти месяц

Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, в аварийной шахте в провинции Цинхай на северо-западе КНР обнаружили тела еще 19 горняков.

Шахта в уезде Гангца оказалась затоплена в середине августа. В штольне в момент ЧП находился 21 человек. Одному из шахтеров удалось самостоятельно подняться на поверхность. Вскоре тело еще одного обнаружили спасатели.

Поисково-спасательная операция продолжалась почти месяц. В ней принимали участие более тысячи сотрудников экстренных служб.

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