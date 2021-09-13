В аварии на шахте в Китае погибли 20 человек

Поисково-спасательная операция продолжалась почти месяц
Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, в аварийной шахте в провинции Цинхай на северо-западе КНР обнаружили тела еще 19 горняков.
Шахта в уезде Гангца оказалась затоплена в середине августа. В штольне в момент ЧП находился 21 человек. Одному из шахтеров удалось самостоятельно подняться на поверхность. Вскоре тело еще одного обнаружили спасатели.
Поисково-спасательная операция продолжалась почти месяц. В ней принимали участие более тысячи сотрудников экстренных служб.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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