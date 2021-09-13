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ФАС потребовала от Теlе2 снизить цены на тарифы

17:18
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Антимонопольное расследование завершено

Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2, сообщается на сайте ведомства.
В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию

Там напомнили, что в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 миллионов своих абонентов. Увеличение стоимости в среднем составило 13%. Обосновывал такие меры оператор ростом своих затрат.

"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", - сказано в сообщении.

ФАС добавила, что оператор обязан вернуть прежние цены.

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