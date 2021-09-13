Роман Романенко предложил включить "декрет для бабушек" в нацпроект "Демография"

Это расширит возможности старшего поколения в помощи своим детям, считает депутат

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал аналитический доклад "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы".

"В докладе отмечается важность разработки механизма, позволяющего вовлекать пожилых людей в воспитание подрастающего поколения. Одним из таких инструментов вполне может стать моё предложение о введении дополнительного оплачиваемого отпуска по уходу за внуками для работающих пенсионеров, который они могли бы брать совместно с родителями. А включение данной инициативы в национальный проект "Демография" расширит возможности старшего поколения в помощи своим детям и поможет вернуть молодожёнам заинтересованность в деторождении", - заявил Романенко.

Ранее АНО "Национальные приоритеты" и ВЦИОМ презентовали аналитический доклад "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?". Исследование посвящено теме семьи и демографического развития России. Эксперты, принимавшие участие в анализе данных, пришли к выводу, что "современной семье становится сложнее жить, потому что нет стандартных моделей семьи".

"Семья становится более неустойчивой, а это значит, что ей нужна большая внешняя поддержка, нежели была раньше", - представила основные выводы доклада руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

Общественный деятель и писатель Анатолий Баташев также прокомментировал результаты исследования: "Вряд ли осознанный отказ от рождения детей приобретет в стране массовый характер, но откладывание этого события на более поздний срок, когда репродуктивный потенциал снижается до минимума, действительно становится большой проблемой для российской демографии. Считаю, что государственные меры поддержки семей с детьми должны быть более масштабны, и не только с финансовой точки зрения, но и в плане внедрения новых институциональных и инфраструктурных решений".

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