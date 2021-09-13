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Елена Кац призвала шире развивать в Москве превентивную медицину в различных форматах

17:30
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Это одна из важнейших составляющих новой модели здравоохранения столицы

Как отметила в ходе своего выступления на форуме "Формируя систему ценностей. Врачи, которые думают о пациентах и пациенты, которые думают о здоровье" главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац, превентивная медицина становится важнейшей составляющей новой модели здравоохранения, реализуемой в Москве.
Елена Кац призвала горожан поспешить с обследованием в павильонах "Здоровая Москва"

"Превентивная медицина - это профилактическое здравоохранение. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому так важно развивать именно превентивное здравоохранение, направленное на постоянный мониторинг здоровья, раннюю диагностику заболеваний, широкий спектр профилактических мер. В Москве это направление развивается интенсивно, и то, что город успешно справляется с пандемией, еще раз доказывает правильность выбранного пути", - отметила она.

Кроме того, Кац обратила особое внимание на важность профилактики заболеваний на всех уровнях. Каждый член семьи, считает специалист, должен следить не только за собственным здоровьем, но и за состоянием близких - в особенности это касается детей.

В свою очередь общественный активист Владислав Ромашко заявил, что превентивная медицина - основа здоровья нации, так что гражданину должно быть максимально удобно получить такие услуги.

По словам Кац, проект "Здоровая Москва" является несомненным успехом в деле развития превентивной медицины. Жители могут пройти обследование поликлинического уровня, а также экспресс-диагностику в Центрах "Мои документы".

"Сегодня сформирована команда мэра Сергея Семеновича Собянина, которая призвана ускорить развитие всех сфер и отраслей городской жизни, в том числе и медицины. Есть стратегия, понятны цели, видные первые результаты - значит, мы, команда, на верном пути", - сказала Кац.

По ее мнению, при нынешнем уровне финансирования здравоохранения бюджетные средства должны направляться, в первую очередь, на профилактические мероприятия.

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Елена Кац
Елена Кац
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