Нифантьев: Единая торговая марка обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам

Нужно установить понятный прозрачный механизм регулирования цен в соответствии с законом

Член Координационного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Евгений Нифантьев предложил создать единую торговую марку "Базовый продукт", которая распространялась бы на основные категории продуктов питания, а их производство было бы под контролем государства.

"К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам", – отметил Нифантьев.

По его словам, важно предусмотреть субсидирование производителей, участвующих в государственной программе, и установить понятный прозрачный механизм регулирования цен в соответствии с законом. Подобный механизм уже существует – это регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина отметила, что присутствие на полках магазинов доступных по цене продуктов питания стало бы большим подспорьем. А реально работающий механизм регулирования цен на государственном уровне повысит доверие к единой торговой марке представителей разных социальных групп.

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