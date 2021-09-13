Светлана Разворотнева: Новая поликлиника на Судостроительной - нужный людям и современный комплекс

Новое здание рассчитано на 750 посещений в смену

Поликлиника на Судостротельной улице является современнейшим и высокотехнологичным медицинским учреждением, заявила на совместном с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотре итогов строительства советник градоначальника по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как отметил мэр, открытие поликлиники - знаковое и долгожданное событие для района Нагатинский Затон. При этом Разворотнева обратила внимание на то, что новое здание переменной этажности рассчитано на 750 посещений в смену: 500 - для взрослого отделения и 250 - для детского. Кроме того, будет работать женская консультация.

Открытие поликлиники даст для московских медработников более 400 рабочих мест. Там обустроены блоки врачей-специалистов и отделение врачей общей практики, физиотерапевтический блок, педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики, кабинет вакцинопрофилактики, дневные стационары, хирургический блок, отделение реабилитации.

"Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы - введение новых современных социальных объектов остро необходимо", - добавила Разворотнева.

По ее словам, московское здравоохранение - лучшее в России. В городе ведется постоянная работа по улучшению качества медицинского обслуживания. Поликлиника на Судостроительной улице - современный комплекс, в котором будет комфортно всем.

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