Путин поздравил Медведева с победой на US Open

Российский теннисист обыграл в финале первую ракетку мира

Президент России Владимир Путин направил телеграмму теннисисту Даниилу Медведеву по случаю победы, одержанной спортсменом на Открытом чемпионате США по теннису. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

"На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику", - сказано в сообщении.

Глава государства особо подчеркнул, что так играют настоящие чемпионы.

В финале 25-летний Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии (6:4, 6:4, 6:4). Это первая победа на турнирах серии Большого шлема в карьере россиянина. Всего на его счету 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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