Минобороны впервые применило на учениях боевых роботов

Они оснащены гранатометами и пулеметами

В ходе стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область) были впервые применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Об этом пишет РБК со ссылкой на Министерство обороны.

Уточняется, что роботы "Уран-9" оснащены противотанковыми ракетными комплексами "Атака", 30-миллиметровыми автоматическими пушками и пулеметами ПКТМ, реактивными пехотными огнеметами. Они уничтожили условного противника на расстоянии от 3 до 5 километров. Кроме того, роботы во время смены позиций прикрывали мотострелковые части.

Представители класса "Нерехта" оснащены 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М,12,7-миллиметровым пулеметом "Корд". Их задействовали для разведки и огневой поддержки воинских подразделений.

"Боевой робот "Нерехта" как платформа предназначен для проведения разведывательных задач, корректировки огня по позициям противника, быстрой доставки боеприпасов и снаряжения", - отметили в Минобороны.

Также известно, что лазерный комплекс "Карьер" содействовал ударным роботам. Он позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram