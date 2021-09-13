Моргенштерну запретили гастролировать по Украине

Об этом сообщили в СБУ

Гастроли российского рэпера Алишера Моргенштерна запретили на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Пребывание лица в "списке минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - подчеркнул он в беседе с украинскими СМИ.

Моргенштерна внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в апреле. В перечне фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн.

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он еще в подростковом возрасте взял фамилию матери - Моргенштерн.

До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список".

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