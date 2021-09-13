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Трамп высказался об участии в президентских выборах в 2024 году

19:12
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Экс-глава Белого дома намекает на возможность возвращения

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого ответил на вопрос о возможности участия в борьбе за президентское кресло в 2024 году.
Трамп заявил о возможном возвращении армии США в Афганистан

"Я не думаю, что у нас будет выбор. Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора", - сказал экс-глава Белого дома.

Кроме того, Трамп высказался по поводу ситуации в Афганистане, где месяц назад власть захватили представители запрещенного в России радикального движения "Талибан". По словам бывшего президента, вывод войск США из Афганистана - "величайший позор в американской истории".

Как заметил Трамп, администрация Джо Байдена не демонстрирует инклюзивности, действия президента-демократа усиливают раскол в американском обществе.

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