"Не видим препятствий": ЦБ - о внедрении цифрового рубля

Проходить тестирование будет в несколько этапов

Банк России начнет тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Проходить тестирование будет в несколько этапов. Предусмотрены разные сценарии и различные виды операций. В дальнейшем будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Запланированы и необходимые поправки в законодательство.

Как отмечено в сообщении, платформа цифрового рубля - один из ключевых проектов Банка России. Уже сейчас он внесен в Стратегию-2030.

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