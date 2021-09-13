ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не видим препятствий": ЦБ - о внедрении цифрового рубля

19:39
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Проходить тестирование будет в несколько этапов

Банк России начнет тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
ЦБ не исключил роста ключевой ставки выше 7%

"В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Проходить тестирование будет в несколько этапов. Предусмотрены разные сценарии и различные виды операций. В дальнейшем будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Запланированы и необходимые поправки в законодательство.

Как отмечено в сообщении, платформа цифрового рубля - один из ключевых проектов Банка России. Уже сейчас он внесен в Стратегию-2030.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Цифровой рубль
Цифровой рубль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.