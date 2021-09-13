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Ольга Серябкина рассказала о беременности

20:17
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Певица уже знает пол ребенка

Певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Serebro, подтвердила, что она действительно беременна. Долгое время артистка скрывала этот факт от публики и не высказывалась на тему беременности в соцсетях, несмотря на слухи.

В интервью журналу Tatler она сообщила, что, находясь в положении, продолжает работать. По ее словам, беременность она переносит хорошо.

"У меня довольно плотный концертный график. Стараюсь прислушиваться к себе: если станет тяжело, если почувствую, что нужна пауза, перестану выступать, не буду себя насиловать. Единственное от чего я отказалась - от дальних перелетов", - рассказала Серябкина.

Певица сообщила, что уже знает пол ребенка. Кроме этого, выбрано и имя, однако раскрывать ни его, ни пол малыша она пока не стала.

Ранее стало известно, что Серябкина сыграла тайную свадьбу с бизнесменом Георгием Начкебия. Торжество состоялось в Австрии.

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