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Москвичей предупредили о непогоде вечером в понедельник

20:03
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Ожидается гроза

МЧС Москвы предупредило горожан об ухудшении погоды вечером в понедельник.

"В ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в городе Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду", - сказано в сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости".

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров. Кроме того, жителей просят не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Также быть внимательнее москвичей попросили представители столичного комплекса городского хозяйства.

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