Под Белгородом разбился легкомоторный самолет

Есть погибший
В Белгородской области упал и загорелся легкомоторный самолет, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Произошло это между поселками Бехтеевка и Соколовка.
"На борту был один пилот, он погиб", - сообщил собеседник агентства.
Разрушений и пострадавших на земле нет.
Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, самолет выполнял сельскохозяйственные работы. На месте происшествия работают спасатели.
Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Речь, предположительно, идет о самолете ЯК 12. Погибший пилот был 1974 года рождения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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