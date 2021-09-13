Под Белгородом разбился легкомоторный самолет

Есть погибший

В Белгородской области упал и загорелся легкомоторный самолет, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Произошло это между поселками Бехтеевка и Соколовка.

"На борту был один пилот, он погиб", - сообщил собеседник агентства.

Разрушений и пострадавших на земле нет.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, самолет выполнял сельскохозяйственные работы. На месте происшествия работают спасатели.

Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Речь, предположительно, идет о самолете ЯК 12. Погибший пилот был 1974 года рождения.

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