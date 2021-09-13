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Заболевшего ковидом Звягинцева увезли лечиться в Германию

20:44
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Режиссер подхватил инфекцию еще в начале июля

Журналисты узнали подробности состояния режиссера Андрея Звягинцева. Предварительно, его легкие сильно поражены.

Как пишет Telegram-канал Baza, сейчас тесты на коронавирус у Звягинцева отрицательные. Несмотря на это, кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии.

СМИ пишут, что режиссер болеет с начала июля. Тогда его госпитализировали в научно-клинический центр ФМБА. После месяца лечения там Звягинцева перевели в городскую больницу имени Давыдовского. К этому времени его легкие были поражены на 90%. Однако позже Звягинцева перевезли в одну из клиник Германии, где он и продолжает лечение сейчас.

В настоящее время о состоянии Звягинцева поступают противоречивые данные. Накануне источник заявлял, что угрозы жизни режиссера не существует. При этом некоторые инсайдеры, напротив, говорили, что Звягинцев "балансирует на грани жизни и смерти". Официальной информацией о болезни режиссера "ТВ Центр" не располагает.

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