Заболевшего ковидом Звягинцева увезли лечиться в Германию

Режиссер подхватил инфекцию еще в начале июля

Журналисты узнали подробности состояния режиссера Андрея Звягинцева. Предварительно, его легкие сильно поражены.

Как пишет Telegram-канал Baza, сейчас тесты на коронавирус у Звягинцева отрицательные. Несмотря на это, кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии.

СМИ пишут, что режиссер болеет с начала июля. Тогда его госпитализировали в научно-клинический центр ФМБА. После месяца лечения там Звягинцева перевели в городскую больницу имени Давыдовского. К этому времени его легкие были поражены на 90%. Однако позже Звягинцева перевезли в одну из клиник Германии, где он и продолжает лечение сейчас.

В настоящее время о состоянии Звягинцева поступают противоречивые данные. Накануне источник заявлял, что угрозы жизни режиссера не существует. При этом некоторые инсайдеры, напротив, говорили, что Звягинцев "балансирует на грани жизни и смерти". Официальной информацией о болезни режиссера "ТВ Центр" не располагает.

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