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Глава ВОЗ заявил о "пятне на коллективной совести"

20:47
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Речь о неравенстве в распределении вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вновь высказался о неравенстве в распределении вакцин от коронавируса в мире.
Пять миллионов москвичей получили первый компонент вакцины

"Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин - это пятно на нашей коллективной совести", - сказал он на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (цитата по ТАСС).

Глава ВОЗ добавил, что всего на планете уже введено более 5,5 миллиарда доз вакцин. Почти 80% из них приходятся на страны с доходами выше средних. Как подчеркнул Гебрейесус, в ВОЗ выступают против применения бустерных доз, "когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины".

По плану организации, до конца сентября необходимо охватить вакцинацией не менее 10% населения во всех странах мира.

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