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Путин назвал победы паралимпийцев праздником для всей страны

22:29
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Президент вручил спортсменам госнаграды

В Кремле сегодня чествовали героев - паралимпийцев. Владимир Путин вручил атлетам государственные награды. Чемпионы летних Игр в Токио удостоены Орденов Почета и Дружбы. Президент подчеркнул, что российские паралимпийцы заслужили эти награды своими выдающимися спортивными достижениями, а также упорством, настойчивостью и мужеством, став примером для миллионов людей.

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В Екатерининском зале Кремля президент встречается с чемпионами Паралимпиады. Тридцать шесть золотых медалей завоевали российские спортсмены, а всего в медальном зачете сборной - 118 наград. Каждая - это победа над самим собой.

"О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым идёте по жизни, за ваш пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И за умение "держать удар", верить в себя. Ваши достижения, мастерство без преувеличения можно назвать торжеством силы человеческого духа", - сказал президент Владимир Путин.

Российский пловец Андрей Калина - теперь шестикратный чемпион Паралимпийских игр, ему президент вручает Орден Дружбы. Ещё целую россыпь наград в Токио завоевали пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов. Для них это был дебют.

"Мы доказали, что наша страна по праву считается великой спортивной державой. Многое было против нас. Нас лишили национального гимна и флага, обозначили не россиянами, а нейтральными атлетами. Но паралимпийцы все равно выступали за Россию, потому что Россия - наша родина. А гимн всегда звучал в наших сердцах", - заявил Роман Жданов, призер Паралимпийских игр в Токио.

Блестящий результат показал бегун Дмитрий Сафронов. Две дисциплины – и сразу два мировых рекорда. Денис Гнездилов завоевал медаль в толкании ядра, дважды перебив лучшие результаты на планете. Впервые в истории Паралимпиады награды взяли российские фехтовальщики. Не было равных и велогонщикам Руслану Кузнецову и Михаилу Асташову. Теперь каждый из победителей получает награды из рук президента, а также внимание всей страны.

"В 2016 году на встрече с Вами, Владимир Владимирович, я пообещала, что стану паралимпийской чемпионкой. Я очень счастлива, что мне это удалось. Меня переполняет радость и гордость за всю нашу команду, за наших ребят. Мы такие сильные", - сказала Анна Крившина, чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Токио.

За поддержку спорта чемпионы благодарили и Владимира Путина. Особенным достижением фехтовальщик Александр Кузюков назвал равенство здоровых спортсменов и паралимпийцев.

Президент в ответ заявил, что создавать равные условия - для всех людей - это обязанность государства. А вот чемпионами паралимпийцы стали сами, подав пример упорства и мужества миллионам людей.

"Один из награждённых вышел, и когда я ему сейчас вручал награду, он вдруг неожиданно говорит: "Поздравляю Вас". Потом смутился: "Ой, говорит, извините". Вы знаете, не за что извиняться. Я принимаю это поздравление, потому что ваши победы – это для всех нас – и для меня, и для всей нашей страны, – это праздник. Спасибо вам большое за этот праздник", - рассказал президент.

В честь праздника в Екатерининском зале сегодня каждый поднял по бокалу шампанского. Официальное мероприятие перешло в дружескую беседу. Многие спортсмены попросили президента оставить автограф на ленте своей олимпийской медали.

"Владимир Владимирович, а можете ещё в паспорте расписаться?" – спросил спортсмен.

"В паспорте нет. Ты чего. Это же документ. Испортим документ", - ответил Путин.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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