В ЦИК оценили востребованность электронного голосования

26,69% москвичей от общего количества избирателей изъявили желание проголосовать дистанционно

Центризбирком России принял более 5 миллионов заявлений от граждан, которые изъявили желание проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания. Об этом сегодня на заседании комиссии сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Напомню, в этом году электронное голосование пройдет в 7 регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Более 5 миллионов заявлений от желающих проголосовать дистанционно или по месту пребывания приняли уже в ЦИК. Наиболее активны в этом отношении избиратели в Москве.

"26,69% москвичей от общего количества избирателей изъявили желание проголосовать дистанционно. Мы видим, что эти две новации: дистанционное электронное голосование и "Мобильный избиратель" - не просто прижились, они стали востребованными. Мы не можем не видеть запроса избирателя в этой части", - сказал Булаев.

По части зрелищ запросы избирателя сегодня постарались удовлетворить в ЛДПР. На съезде партии было и выступление группы "На-на", и военный марш в исполнении оркестра. И, конечно, главный герой - Владимир Жириновский.

"Где в стране сегодня в таком прекрасном зале находятся кандидаты в депутаты Государственной думы? Где? Только здесь, "ВТБ-арена"! Москва, самый центр, "Динамо". И они стоят перед вами! Самые образованные, самые умные, ни одного пьяницы, ни одного наркомана!" – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Традиционно политик раскритиковал советскую власть - причем с таким пылом, что ему даже стало жарко. Пришлось раздеться.

В КПРФ же, наоборот, убеждены, что тяжелые времена наступили сейчас и вернуть страну на путь процветания могут лишь коммунисты.

"Мы считаем, что сейчас есть возможность решить те проблемы, которые накапливались долгие годы. И проблемы безопасности, устойчивого развития села, развитие городов, здравоохранения, образования", - сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Промежуточные итоги агитационной кампании сегодня подводили и представители другой левой партии – "Коммунистов России". Максим Сурайкин рассказал о том, как прошли его командировки в регионы.

"Наблюдателей мы можем направлять как от партии избирательного объединения федерального, так и от наших региональных избирательных объединений. Это достаточно широкие возможности наблюдения, чтобы выборы были прозрачными", - заявил Сурайкин.

Глава партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" сегодня участвовал в общественных слушаниях Ассоциации геологических организаций. "Почему я считаю все-таки самым оптимальным было бы создание именно Министерства геологии. Убежден, что разведка недр - важнейшая задача государства, причем не только как регулятора, но и как мощного института развития", - сообщил Сергей Миронов.

Вопросами развития озабочены и в партии "Единая Россия". Кандидат в депутаты, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева выступила сегодня с предложением, касающимся повышения качества высшего образования в России. По ее мнению, для этого необходимо ввести бессрочную аккредитацию для учебных заведений.

"Это нужно для того, чтобы общество, государство гарантировало качество образования, а, с другой стороны, программы образования были бы крайне актуальны, востребованы, и все это привело бы к снижению бюрократической нагрузки", - сказала Шмелева.

То, как государство занимается сохранением культурного наследия, сегодня проверили представители "Партии Роста". В Нижнем Новгороде они осмотрели отреставрированное здание - самый старый деревянный дом в городе. Увиденным остались довольны.

В командировке сейчас находится и глава партии "Яблоко". Николай Рыбаков приехал на челябинский рекультивированный полигон отходов. От старой зловонной городской свалки здесь не осталось и следа. Так же должно быть по всей стране, уверен политик.

О том, насколько важна экологическая повестка в Государственной думе, а также о мотивах, побудивших его присоединиться к партии "Зеленых", в ходе прямого интернет-эфира рассказал стилист и кандидат в депутаты Сергей Зверев.

"Вы понимаете, какие бы программы мы ни создавали - молодежные, такие, такие, такие, социальные, что бы мы ни делали, как бы мы ни развивали космос, какое бы вооружение мы ни создавали самое мощнейшее… Но если нам нечем дышать, то зачем это все?" – задается вопросом Зверев.

А вот в партии "Зеленая альтернатива" сегодня неожиданно обсуждали положение муниципальных депутатов в Москве. По мнению политиков, в обществе часто несправедливо критикуют их работу, а ведь мундепы решают множество проблем на местах. У партии "Новые люди" свой ответ на этот вопрос: сегодня политики предложили так называемым непарламентским партиям объединить усилия.

"Наши программы с остальными непарламентскими партиями во многом схожи. И поэтому, конечно, будет логично, если они вокруг нас объединятся. Мы готовы принять все те прекрасные предложения, которые есть у других партий, и, не распыляя голоса, нам надо объединиться", - уверена Сардана Авксентьева, советник лидера партии "Новые люди".

В качестве аргумента в партии "Новые люди" привели прогнозы социологов и экспертов, согласно которым их политсила - пока единственная среди непарламентских проходит в Госдуму, набирая более 5% голосов.

"Мы предполагаем, что партия "Единая Россия" получит по результатам этих выборов 42-46% по федеральному списку. КПРФ - ее результат будет находится в диапазоне 17-19%, ЛДПР - 11-13%, 7-9% может получить "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". И две партии находятся в полупроходной зоне. Во-первых, это "Новые люди" и "Партия пенсионеров", - заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Эксперты отметили: в этом году у избирателей наметился так называемый запрос на добро. Агрессивная же риторика кандидатов людям, наоборот, не нравится. Отсюда и такие результаты опросов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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