Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Это невозможно, пока не решена конкретная проблема

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград, что его страна всегда выступает за поиск компромиссного решения в диалоге.

"Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы (Косово - прим.ред.) - мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", - подчеркнул глава государства, которого цитирует РИА "Новости".

Меркель на это заметила, что Сербии и странам всего региона еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза.

Ранее Вучич заявил, что Сербия "не станет парковкой для беженцев" из Афганистана. "Был всего один запрос, на который мы ответили, чтобы приезжали, когда захотят, это 150 девушек из каких-то футбольных клубов", - уточнил сербский лидер.

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